Суд арестовал мужчину, столкнувшего бывшую возлюбленную под поезд в метро Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд арестовал мужчину, который столкнул бывшую возлюбленную под поезд на станции "Войковская" Московского метрополитена. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на станции 13 марта. 39-летний мужчина насильно столкнул девушку под проходящий поезд. Скрыться от ответственности злоумышленнику помешал один из очевидцев.

"С учетом позиции прокуратуры Московского метрополитена суд заключил под стражу мужчину, толкнувшего девушку под поезд", – говорится в сообщении.

За совершенные действия мужчине предъявили обвинения по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Свою вину он признал и выступал против ареста.

Как сообщалось ранее, в результате произошедшего девушка не пострадала. Сама она рассказала, что с ней все в порядке. Однако давать развернутые комментарии отказалась, объяснив это желание своей позицией.

