Девушка, которую толкнули под поезд в московском метро, рассказала о своем самочувствии

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Девушка, которую мужчина столкнул под поезд на станции метро "Войковская", рассказала телеканалу "360", что не пострадала.

"Со мной все в порядке. Я не даю комментариев никаких, это моя позиция", – сказала она.

Пострадавшая также отказалась раскрывать подробности своей личной жизни.

Инцидент произошел 13 марта на станции "Войковская". 39-летний мужчина подошел к своей бывшей возлюбленной, повалил на платформу, а затем столкнул ее под приближающийся поезд.

Машинист поезда увидел потасовку и экстренно затормозил. Также сама девушка успела сгруппироваться, поэтому не пострадала. Полицейские уже задержали мужчину. По словам пресс-службы МВД, скрыться от ответственности ему не дал один из очевидцев.

Позже он рассказал, что толкнул ее из-за того, что девушка разорвала с ним отношения. В СК РФ по данному факту возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.

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