14 марта, 20:36Происшествия
Девушка, которую толкнули под поезд в московском метро, рассказала о своем самочувствии
Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"
Девушка, которую мужчина столкнул под поезд на станции метро "Войковская", рассказала телеканалу "360", что не пострадала.
"Со мной все в порядке. Я не даю комментариев никаких, это моя позиция", – сказала она.
Пострадавшая также отказалась раскрывать подробности своей личной жизни.
Инцидент произошел 13 марта на станции "Войковская". 39-летний мужчина подошел к своей бывшей возлюбленной, повалил на платформу, а затем столкнул ее под приближающийся поезд.
Машинист поезда увидел потасовку и экстренно затормозил. Также сама девушка успела сгруппироваться, поэтому не пострадала. Полицейские уже задержали мужчину. По словам пресс-службы МВД, скрыться от ответственности ему не дал один из очевидцев.
Позже он рассказал, что толкнул ее из-за того, что девушка разорвала с ним отношения. В СК РФ по данному факту возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.
"Безопасный город": полицейские задержали подозреваемого в вандализме в метро Москвы
Читайте также
- Подростки избили мужчину в московском метро
- Мужчина напал с ножом на девушку в московском метро за отказ проводить ее до дома