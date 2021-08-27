Количество мест в "Ласточке" между Москвой и Минском удвоят с 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 1 сентября из-за высокого спроса на поездки количество мест в поездах между Москвой и Минском будет удвоено. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД.

"Впервые сдвоенным составом "Ласточка" № 721 отправится из Москвы в Минск 1 сентября. Она будет курсировать ежедневно, отправляясь из Москвы в 16:00 и прибывая в Минск в 22:55. Из Минска в Москву поезд № 722 отправляется в 06:20 и прибывает на Белорусский вокзал столицы России в 13:10", – говорится в сообщении.

Вагоны в "Ласточках" в комплектации "Премиум", которые задействованы на маршруте, оснащены системами климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, энергосберегающим светодиодным освещением, а также информационно-развлекательной системой, стеллажами для ручной клади и санитарными комнатами. Есть подъемники для инвалидных колясок и специальные места с креплениями для них.

В пресс-службе добавили, что с начала курсирования "Ласточка" в направлении Минска и обратно перевезла 170 тысяч пассажиров. Этому способствует современный подвижной состав и комфортное время в пути (6 часов 55 минут).

Ранее сообщалось, что на фоне спроса на поездки в РЖД решили увеличить составы "Ласточек" Москва – Санкт-Петербург. С сентября поезда будут курсировать в 10-вагонном исполнении.