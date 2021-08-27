Количество мест в "Ласточке" между Москвой и Минском удвоят с 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
С 1 сентября из-за высокого спроса на поездки количество мест в поездах между Москвой и Минском будет удвоено. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД.
"Впервые сдвоенным составом "Ласточка" № 721 отправится из Москвы в Минск 1 сентября. Она будет курсировать ежедневно, отправляясь из Москвы в 16:00 и прибывая в Минск в 22:55. Из Минска в Москву поезд № 722 отправляется в 06:20 и прибывает на Белорусский вокзал столицы России в 13:10", – говорится в сообщении.
Вагоны в "Ласточках" в комплектации "Премиум", которые задействованы на маршруте, оснащены системами климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, энергосберегающим светодиодным освещением, а также информационно-развлекательной системой, стеллажами для ручной клади и санитарными комнатами. Есть подъемники для инвалидных колясок и специальные места с креплениями для них.
В пресс-службе добавили, что с начала курсирования "Ласточка" в направлении Минска и обратно перевезла 170 тысяч пассажиров. Этому способствует современный подвижной состав и комфортное время в пути (6 часов 55 минут).
Ранее сообщалось, что на фоне спроса на поездки в РЖД решили увеличить составы "Ласточек" Москва – Санкт-Петербург. С сентября поезда будут курсировать в 10-вагонном исполнении.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: