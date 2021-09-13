"Аэроэкспресс" 18 сентября отменяет все рейсы между Внуково и Киевским вокзалом

"Аэроэкспресс" 18 сентября отменяет все рейсы между аэропортом Внуково и Киевским вокзалом. Причина – плановый ремонт железной дороги.

Добраться до аэропорта можно на городских автобусах от метро "Рассказовка", "Саларьево", "Румянцево" или "Филатов луг".

19 сентября аэроэкспрессы с 06:00 возобновят движение по стандартному графику.

Меняется расписание и 26 сентября. Из-за плановых работ скоростные поезда в аэропорт Внуково и из него не будут ходить до 11:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.