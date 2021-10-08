С 12 декабря количество "Сапсанов" между Москвой и Петербургом увеличится

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Количество поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом с 12 декабря вырастет с 15 до 18 пар. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Российских железных дорог.

"До 425 пар вырастет число скорых, скоростных и высокоскоростных поездов. В том числе на три пары будет больше "Сапсанов" между Москвой и Санкт-Петербургом", – говорится в сообщении.

Кроме того, будет расширена география двухэтажных поездов – до 30 пар на 21 маршруте. Они будут курсировать из столицы в Белгород, Ульяновск, Йошкар-Олу, Оренбург, Чебоксары, а также из Санкт-Петербурга в Анапу, Кострому и Белгород.

Количество поездов дальнего следования увеличится до 610 пар, а число пригородных поездов – до 4 217 пар.

"Впервые отдельно проработан план туристических перевозок: круглогодичные маршруты, туры выходного дня, большие круизные и специальные программы. Часть из них уже утверждены, другие будут назначаться в течение года", – добавили в пресс-службе.

Ранее между Москвой и Смоленском запустили сдвоенный поезд № 743/744 "Ласточка" комплектации премиум. Вагоны такой комплектации оснащены современным оборудованием.