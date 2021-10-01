Сдвоенный поезд "Ласточка" начал курсировать между Москвой и Смоленском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

Между Москвой и Смоленском запустили сдвоенный поезд № 743/744 "Ласточка" комплектации премиум. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК).

В компании отметили, что вагоны такой комплектации оснащены современным оборудованием.

"В вагонах установлены системы климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, энергосберегающее светодиодное освещение, информационно-развлекательная система, стеллажи для ручной клади и санитарные комнаты. Сдвоенная "Ласточка" позволяет одновременно перевозить 682 пассажира", – говорится в сообщении.

В вагонах создали специальные условия для маломобильных граждан: подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника.

Сдвоенная "Ласточка" курсирует ежедневно. Из Москвы она отправляется в 09:56, а в Смоленск прибывает в 14:06. В обратном же направлении она отправляется в 17:07, а на Белорусский вокзал прибывает в 21:24.

В настоящее время между Москвой и Смоленском курсируют шесть пар скоростных поездов "Ласточка".

"Ласточка" заменит на маршруте двухэтажный состав, что позволит сохранить количество предлагаемых мест на популярном направлении, а также привычное расписание и стоимость билетов. Сейчас рассматриваются перспективные направления для курсирования двухэтажного поезда", – рассказали в ФПК.

Ранее сообщалось, что в РЖД планируют запустить два новых круговых туристических маршрута из Москвы. Они будут проходить через Псков, Великий Новгород, Рыбинск и Ярославль, а также Свияжск, Йошкар-Олу и Нижний Новгород.