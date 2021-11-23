График поездов МЖД и МЦД-2 изменится в ноябре – декабре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание электричек Курского и Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-2 изменится в ноябре и начале декабря.

Это связано с укладкой бесстыкового пути на участках Москва-Рижская – Подмосковная, Тушино – Павшино и Москва-Курская – Люблино-сортировочное.

С 23 по 26 ноября и с 29 ноября по 8 декабря технологические окна пройдут в ночные часы, чтобы работы минимально отразились на графике движения. В предстоящие выходные работы пройдут с 18:00 27 ноября до 11:00 28 ноября.

У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, несколько составов будут следовать по укороченному маршруту, еще некоторые вовсе выведут из графика.

Ранее стало известно, что из-за ремонтных работ на станции Куровская 17 ноября изменилось расписание некоторых пригородных электричек Большого кольца МЖД, часть поездов на участке Нерская – Куровская вывели из расписания.

