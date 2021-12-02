Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Ряд поездов задерживается на Рижском направлении МЖД и МЦД-2 в сторону Москвы, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в своем Twitter.
"На МЦД-2 и Рижском направлении задерживаются несколько поездов в сторону Москвы из-за человека на путях", – отмечается в сообщении.
Пассажиров призвали следовать правилам безопасности на железной дороге.
Ранее стало известно, что в начале декабря изменится расписание электричек Горьковского и Курского направлений Московской железной дороги (МЖД).