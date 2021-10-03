В московском метро полиция сняла с крыши вагона зацепера

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В московском метро на станции "Смоленская" обнаружили человека на крыше вагона. Нарушителя задержали, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

"Движение поездов на Арбатско-Покровской линии осуществляется в соответствии с графиком. Ранее на станции "Смоленская" высаживали пассажиров из одного поезда, следующего в сторону станции "Арбатская", из-за постороннего человека на крыше вагона. Нарушителя сняли с крыши и задержали сотрудники полиции", – говорится в сообщении.

Уточняется, что для соблюдения интервала во время остановки поезда несколько следующих поездов на короткое время снизили скорость.

В пресс-службе призвали пассажиров соблюдать правила пользования метро и предупредили, что нахождение вне пассажирского салона во время движения поезда смертельно опасно.

Ранее станция "Пролетарская" Таганско-Краснопресненской линии столичного метро была закрыта по техническим причинам, поезда двигались без остановки.