Иск на миллион подадут к спустившемуся в тоннель на станции "Баррикадная"

Фото: Дептранс Москвы

Один из пассажиров столичного метрополитена спустился в тоннель на станции "Баррикадная". Об этом сообщили в Telegram-канале департамента транспорта.

Уточняется, что сотрудники в срочном порядке отключили контактный рельс, из-за чего поезда задерживались, а другим пассажирам пришлось переносить свои планы в связи с долгим ожиданием.

"Для возмещения расходов за задержку движения нам придется подать иск к пассажиру почти на миллион рублей. Также мы обратимся в полицию и будем требовать уголовной ответственности за хулиганство", – отметили в ведомстве.

Видео: Дептранс Москвы