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Происшествия

11:50

Иск на миллион подадут к спустившемуся в тоннель на станции "Баррикадная"

происшествия

Фото: Дептранс Москвы

Один из пассажиров столичного метрополитена спустился в тоннель на станции "Баррикадная". Об этом сообщили в Telegram-канале департамента транспорта.

Уточняется, что сотрудники в срочном порядке отключили контактный рельс, из-за чего поезда задерживались, а другим пассажирам пришлось переносить свои планы в связи с долгим ожиданием.

"Для возмещения расходов за задержку движения нам придется подать иск к пассажиру почти на миллион рублей. Также мы обратимся в полицию и будем требовать уголовной ответственности за хулиганство", – отметили в ведомстве.

Видео: Дептранс Москвы


Ранее сообщалось, что мужчина, который упал на пути на станции метрополитена "Площадь Революции", погиб. Уточняется, что гражданин упал на рельсы по неосторожности. Его вытащили на платформу, медики диагностировали смерть.

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