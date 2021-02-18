Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мужчина упал на рельсы на станции метро "Проспект Мира". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции Московского метрополитена.

"Мужчина, вероятно, по собственной неосторожности упал на рельсы на "Проспекте Мира". В этот момент поезд на станцию еще не прибывал, мужчину вытащили, он жив", – рассказали в ведомстве.

Ранее на Люблинско-Дмитровской линии не было движения поездов от станции "Чкаловская" до станции "Печатники". Причиной сбоя в движении поездов стал человек на пути. В обратном направлении поезда также следовали с увеличенными интервалами.

Накануне на Серпуховско-Тимирязевской линии метро также временно не было движения поездов от станции "Отрадное" до станции "Савеловская". Проезд в обратном направлении организовали с увеличенными интервалами.