На Люблинско-Дмитровской линии метро нет движения поездов от "Чкаловской" до "Печатников"

10:00 (обновлено 18.02.2021 10:30)
Фото: Москва 24
На участке Люблинско-Дмитровской линии временно не ходят поезда. Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.
"На Люблинско-Дмитровской линии (10) нет движения поездов от станции "Чкаловская" до станции "Печатники" из-за человека на пути", – говорится в сообщении.
В департаменте уточнили, что в обратном направлении поезда ходят с увеличенными интервалами. В настоящее время специалисты прикладывают всевозможные усилия для скорейшего восстановления движения.
Накануне на Серпуховско-Тимирязевской линии метро не было движения поездов от станции "Отрадное" до станции "Савеловская". Проезд в обратном направлении был организован с увеличенными интервалами.
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