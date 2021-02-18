На Люблинско-Дмитровской линии метро нет движения поездов от "Чкаловской" до "Печатников"

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На участке Люблинско-Дмитровской линии временно не ходят поезда. Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.

"На Люблинско-Дмитровской линии (10) нет движения поездов от станции "Чкаловская" до станции "Печатники" из-за человека на пути", – говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что в обратном направлении поезда ходят с увеличенными интервалами. В настоящее время специалисты прикладывают всевозможные усилия для скорейшего восстановления движения.

Накануне на Серпуховско-Тимирязевской линии метро не было движения поездов от станции "Отрадное" до станции "Савеловская". Проезд в обратном направлении был организован с увеличенными интервалами.