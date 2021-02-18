Появилось видео с места ЧП на Люблинско-Дмитровской линии метро

Видео: Москва 24

Появилось видео с места происшествия на Люблинско-Дмитровской линии столичного метро. Там временно не было движения поездов от станции "Чкаловская" до станции "Печатники" из-за человека на путях.

В департаменте транспорта уточнили, что в обратном направлении поезда также следовали с увеличенными интервалами.

В настоящее время движение поездов восстановили.

Накануне на Серпуховско-Тимирязевской линии метро не было движения поездов от станции "Отрадное" до станции "Савеловская". Проезд в обратном направлении был организован с увеличенными интервалами.