Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро восстановили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена восстановили. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) восстановлено и вводится в график", – говорится в сообщении департамента транспорта.

На Люблинско-Дмитровской линии не было движения поездов от станции "Чкаловская" до станции "Печатники". Причиной сбоя в движении поездов стал человек на пути. В обратном направлении поезда также следовали с увеличенными интервалами.

Накануне на Серпуховско-Тимирязевской линии метро не было движения поездов от станции "Отрадное" до станции "Савеловская". Проезд в обратном направлении организовали с увеличенными интервалами.