В Мосметро назвали предварительную причину сбоя на Таганско-Краснопресненской линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Несоблюдение правил проведения работ в тоннеле могло стать причиной сбоя в движении поездов на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Об этом сообщает департамент транспорта в своем Telegram-канале.

"Предварительная причина произошедшего – несоблюдение подрядчиком ООО "Элером" правил проведения работ в тоннеле", – подтвердили в Мосметро.

Там отметили, что компании, проводящей работы, выпишут штраф. Кроме того, ее отстранят от работ до полного выяснения причин случившегося.

Утром в четверг, 4 февраля, сбой в движении поездов произошел на участке от станции "Планерная" до станции "Октябрьское поле". Изначально сообщалось, что на указанном участке производят проверку инфраструктуры.

Позднее на участке были запущены компенсационные автобусы с остановками у станций метро "Планерная", "Сходненская", "Тушинская", "Спартак" и "Щукинская". На данный момент на маршруте работают 160 автобусов. Кроме того, пассажиров попросили использовать МЦД-2.

А накануне движение поездов было временно приостановлено на участке Таганско-Краснопресненской линии от "Рязанского проспекта" до "Выхино". Позднее движение было восстановлено.