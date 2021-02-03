Движение поездов на фиолетовой ветке метро введено в график

Фото: Telegram-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Движение поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена от "Рязанского проспекта" до "Выхино" было временно приостановлено, в настоящее время оно введено в график. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

"Движение Таганско-Краснопресненской линии (7) осуществляется в соответствии с графиком", – говорится в сообщении.

Там уточнили, что движение было приостановлено в связи с необходимостью проверки инфраструктуры.

"Таков порядок: при малейшем подозрении мы проверяем все системы, связанные с движением поездов, для обеспечения безопасности перевозок", – объяснили в департаменте.

Ранее стало известно, что движение по участку Калужско-Рижской линии метро от станции "Беляево" до "Новых Черемушек" откроется досрочно. Уточнялось, что оно возобновится с 4 февраля.