Ограничения движения в районе участка Калужско-Рижской линии снимут к утру четверга

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Ограничения движения в районе участка Калужско-Рижской линии метро, введенные в связи со строительством БКЛ, будут сняты к утру 4 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

"Ограничения движения в районе станций метро Калужско-Рижской линии метро, которые закрывали для прокладки тоннеля будущей БКЛ, начнут снимать уже сегодня ночью. Завтра утром водители смогут пользоваться привычными маршрутами", – говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что схемы движения будут полностью восстановлены, в том числе будут отменены обособления выделенных полос, а также временные запреты маневров и парковки.

"В этот раз ограничения были минимальными. Нам даже удалось полностью сохранить объем трафика по Профсоюзной улице", – отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что движение по участку Калужско-Рижской линии метро от станции "Беляево" до "Новых Черемушек" откроется досрочно. Уточнялось, что оно возобновится с 4 февраля.