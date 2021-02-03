Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

20:32

Ограничения движения в районе участка Калужско-Рижской линии снимут к утру четверга

город транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ограничения движения в районе участка Калужско-Рижской линии метро, введенные в связи со строительством БКЛ, будут сняты к утру 4 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

"Ограничения движения в районе станций метро Калужско-Рижской линии метро, которые закрывали для прокладки тоннеля будущей БКЛ, начнут снимать уже сегодня ночью. Завтра утром водители смогут пользоваться привычными маршрутами", – говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что схемы движения будут полностью восстановлены, в том числе будут отменены обособления выделенных полос, а также временные запреты маневров и парковки.

"В этот раз ограничения были минимальными. Нам даже удалось полностью сохранить объем трафика по Профсоюзной улице", – отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что движение по участку Калужско-Рижской линии метро от станции "Беляево" до "Новых Черемушек" откроется досрочно. Уточнялось, что оно возобновится с 4 февраля.

Участок Калужско-Рижской линии метро откроется на 4 дня раньше

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать