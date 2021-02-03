17:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение
Пешеходный переход построят на пересечении МКАД с Новоегорьевским шоссе, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Такие крупные объекты требуют продуманной пешеходной доступности, и этот проект создаст безопасную среду для людей, добирающихся до магазинов на общественном транспорте", – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Он рассказал, что современный пешеходный переход общей площадью 2 200 квадратных метров по форме будет полукруглым. По его словам, с помощью такой формы удастся защитить проезжую часть от снега. Кузнецов уточнил, что пропускная способность перехода составит около 1 500 пешеходов в часы пик.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье в этом году построят 15 современных одноуровневых пешеходных переходов через железную дорогу. Они в том числе появятся на станциях Дмитров и Талдом, а также у остановочных пунктов Темпы и Орудьево.
Руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов ранее рассказал, что в 2020 году в столице появились четыре перехода через железнодорожные пути. Подземные переходы были организованы в районе станции Московского центрального диаметра Лианозово и через пути Октябрьской железной дороги.
На Смоленском направлении МЖД через железнодорожные пути и северный дублер Кутузовского проспекта специалисты построили надземный переход. Еще один появился через пути Павелецкого направления МЖД.
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