Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение

Пешеходный переход построят на пересечении МКАД с Новоегорьевским шоссе, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Такие крупные объекты требуют продуманной пешеходной доступности, и этот проект создаст безопасную среду для людей, добирающихся до магазинов на общественном транспорте", – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он рассказал, что современный пешеходный переход общей площадью 2 200 квадратных метров по форме будет полукруглым. По его словам, с помощью такой формы удастся защитить проезжую часть от снега. Кузнецов уточнил, что пропускная способность перехода составит около 1 500 пешеходов в часы пик.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в этом году построят 15 современных одноуровневых пешеходных переходов через железную дорогу. Они в том числе появятся на станциях Дмитров и Талдом, а также у остановочных пунктов Темпы и Орудьево.

Руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов ранее рассказал, что в 2020 году в столице появились четыре перехода через железнодорожные пути. Подземные переходы были организованы в районе станции Московского центрального диаметра Лианозово и через пути Октябрьской железной дороги.

На Смоленском направлении МЖД через железнодорожные пути и северный дублер Кутузовского проспекта специалисты построили надземный переход. Еще один появился через пути Павелецкого направления МЖД.

