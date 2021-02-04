Автобусы КМ запустили вдоль закрытого участка Таганско-Краснопресненской линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Компенсационные автобусы запустили между станциями "Планерная" и "Октябрьское поле" Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена. На участке нет движения поездов в связи с проверкой инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.
"Вдоль закрытого участка Таганско-Краснопресненской линии запущены компенсационные автобусы с остановками у станций метро "Планерная", "Сходненская", "Тушинская", "Спартак" и "Щукинская". Пользуйтесь ими и МЦД-2", – говорится в сообщении.
Как уточняется, в настоящий момент на маршруте работают 160 компенсационных автобусов.
В Дептрансе ранее попросили горожан пользоваться наземным транспортом.
Отмечается, что оперативные службы метро продолжают работу для возобновления движения на ТКЛ.
Напомним, ранее движение поездов было временно приостановлено на участке Таганско-Краснопресненской линии от "Рязанского проспекта" до "Выхино". Позднее движение было восстановлено.
Накануне стало известно, что закрытый участок Калужско-Рижской линии метро "Беляево" – "Новые Черемушки" откроют досрочно. Движение поездов возобновится в обычном режиме с 4 февраля.
Участок Калужско-Рижской линии метро откроется на 4 дня раньше
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