Движение поездов приостановили на Таганско-Краснопресненской линии

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Движение поездов временно остановлено на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Об этом информирует департамент транспорта Москвы.

"Нет движения поездов на участке от станции "Планерная" до станции "Октябрьское поле", – говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

Уточняется, что на указанном участке производят проверку инфраструктуры. При этом движение поездов между станциями "Котельники" и "Октябрьское поле" происходит в штатном режиме.

В Дептрансе попросили пассажиров пользоваться наземным транспортом. Для удобства граждан на участке были запущены компенсационные автобусы с остановками у станций метро "Планерная", "Сходненская", "Тушинская", "Спартак" и "Щукинская". Кроме того, пассажиры могут использовать МЦД-2.

Ранее движение поездов было временно приостановлено на участке Таганско-Краснопресненской линии от "Рязанского проспекта" до "Выхино". Позднее движение было восстановлено.

Накануне стало известно, что закрытый участок Калужско-Рижской линии метро "Беляево" – "Новые Черемушки" откроют досрочно. Движение поездов возобновляется в обычном режиме с 4 февраля.