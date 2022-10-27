16:42Происшествия
Витас рассчитывает разрешить конфликт в караоке в досудебном порядке
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Певец Виталий Грачев, более известный как Витас, рассчитывает урегулировать дело о конфликте в московском караоке-клубе в досудебном порядке, заявил его продюсер Сергей Пудовкин. Об этом сообщает ТАСС.
"В эпоху, когда в мире есть глобальные конфликты, хочется решить этот вопрос в досудебном порядке. Такие перспективы есть. Шансы есть", – сказал он.
Пудовкин выразил сожаление, что на фоне последних мировых событий происходят такие мелкие, но "нервовыжимательные" конфликты.
"Со своей стороны мы приложим все усилия, чтобы это был досудебный формат", – добавил он.
Происшествие случилось 22 октября в караоке-клубе на Садовой-Кудринской улице. С заявлением в полицию обратился пострадавший, который обвинил Витаса в том, что тот распылил ему в лицо содержимое газового баллончика.
После этого правоохранители организовали проверку.
27 октября СМИ сообщили, что в отношении Витаса возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". По данным источника, певца отпустили под подписку о невыезде.
Уголовное дело возбудили против Витаса после конфликта в караоке-клубе – СМИ
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