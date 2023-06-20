Лидер группы "Несчастный случай" извинился перед полицейским за неприличный жест

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортневт публично извинился перед полицейским, которому он показал неприличный жест во время конфликта в новосибирском баре. Видео, в котором музыкант объяснил свой поступок, появилось в его Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Певец рассказал, что инцидент произошел 15 февраля этого года. В Новосибирске у группы должен был состояться концерт, однако по техническим причинам он сорвался, из-за чего у Кортнева испортилось настроение. В какой-то момент, будучи в нервном состоянии, музыкант и показал полицейском оскорбительный жест.

"Я сожалею о произошедшем, я приношу извинения, вернее, я уже принес извинения этому достойному человеку, но делаю это еще раз публично", – сказал Кортнев.

В минувшем апреле в отношении лидера группы "Несчастный случай" возбудили уголовное дело об оскорблении представителя власти. Тогда певец утверждал, что никакого конфликта с полицейскими у него не было и что он намерен доказывать свою невиновность.

