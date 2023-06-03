Премьер Люксембурга заставил Зеленского замолчать неприличным жестом

Фото: YouTube-канал Telegraf Balkan

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель в ходе диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским неприличным жестом попросил того замолчать. Видео опубликовано на YouTube-канале Telegraf Balkan.

Уточняется, что инцидент произошел на полях саммита Европейского политического сообщества.

Зеленский стремился провести беседу с президентом Сербии Александром Вучичем и с Баттелем. Однако, после недолгого разговора, премьер Люксембурга заставил замолчать украинского президента.

Баттель изобразил неприличный жест рукой, показывая излишнюю разговорчивость Зеленского.

Лидер Украины в ответ улыбнулся и обернулся на представителей прессы, показав, что не считает жест люксембургского премьера оскорблением.

Ранее сообщалось, что президент Сирии Башар Асад решил проигнорировать речь президента Зеленского на саммите Лиги арабских государств. Как только украинский лидер начал говорить о якобы "военных преступлениях России", Асад снял наушники для перевода.