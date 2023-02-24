Зеленский заявил об отсутствии общей границы у США и России

Фото: ROPI via ZUMA Press/Zuma/TAСС

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной годовщине начала спецоперации, заявил об отсутствии границ у США и России. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский, комментируя важность поддержки со стороны Запада, заявил, что ни одна страна мира не смогла бы выстоять в противостоянии с Россией без помощи извне.

"Наверное США могли бы, но, к счастью, у них нет границ с Россией", – сказал он.

При этом США и Россия имеют общую границу, которая проходит по Беринговому проливу между Чукоткой и Аляской.

До этого Зеленский ответил на критику экс-председателя правительства Италии Сильвио Берлускони, заявив, что тому никогда не приходилось переживать бомбардировок. Итальянский политик, однако, родился в Милане в 1936 году, и заявлял, что никогда не забудет бомбардировок города, которые он застал в возрасте 6,5 лет.

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