Суд прекратил уголовное дело в отношении лидера группы "Несчастный случай"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мировой суд в Новосибирске выписал лидеру группы "Несчастный случай" Алексею Корневу штраф в размере 20 тысяч рублей и прекратил уголовное дело против него. Об этом сообщается на странице судов общей юрисдикции Новосибирской области в соцсети "ВКонтакте".

Ранее в отношении музыканта возбудили уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти. Сообщалось, что причиной стал его неприличный жест в сторону полицейского.

"В связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа он освобожден от уголовной ответственности. Кортневу А. А. назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 000 рублей в доход государства", – говорится в сообщении суда.

После возбуждения уголовного дела Кортнев извинился перед полицейским и объяснил, что совершил поступок из-за плохого настроения, причиной которого стала отмена концерта его группы по техническим причинам.

