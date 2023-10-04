Организатор сообщил об отмене концертов Максима Галкина в Казахстане

Фото: портал мэра и правительства Москвы (Максим Галкин признан иноагентом в РФ)

В Казахстане отменили концерты Максима Галкина (признан в РФ иноагентом), которые должны были состояться 8 и 9 октября. Об этом у себя в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) сообщил организатор концертов Алексей Пучков.

"Мы приняли непростое решение: по независящим от нас причинам концерты Максима Галкина в Алматы и Астане отменяются до лучших времен", – написал он и попросил всех, кто уже приобрел билеты, вернуть их.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на компанию "Казахконцерт", причиной отмены выступлений стали технические работы в залах. Агентство напомнило, что сначала велись переговоры о переносе концертов на 2024 год, однако 4 октября "Казахконцерт" в итоге посоветовал организаторам вернуть деньги за билеты.

1 октября "Казахконцерт" и администрация Дворца Республики сообщили об отмене концертов Галкина, указав на проблемы со сценой и водопроводными коммуникациями. На следующий день организаторы мероприятий выступили с предложением об их переносе не другие даты.

