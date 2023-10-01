В Казахстане отменили концерты Максима Галкина

Фото: телеграм-канал "Максим Галкин"

Выступления юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в Казахстане отменили по причине ремонтных работ. Об этом сообщили организация "Казахконцерт" и администрация Дворца Республики в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Шоумен должен был выступить в Алма-Аты и Астане 8 и 9 октября соответственно. Однако организаторы обнаружили проблемы со сценой и водопроводными коммуникациями.

В Алма-Ате концертная деятельность дворца была внезапно приостановлена из-за аварийного состояния механики сцены. По этой причине все выступления были отменены с 1 октября.

"По оценкам специалистов ремонтно-восстановительных работ для устранения нарушений требуется двухнедельный срок", – сказано в заявлении администрации "Алматы ауендери".

В Астане же заявили о проведении ремонта коммуникаций водопровода в период с 4 по 10 октября 2023 года.

Администрация предупредила организаторов концерта Галкина о произошедшей ситуации. Также ему направили уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке "по акту госоргана о проведении технических работ".

Ранее Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Галкина к Минюсту РФ с требованием снять с него статус иноагента.

Минюст РФ включил Галкина в реестр иноагентов в середине сентября 2022 года. В ведомстве выразили мнение, что шоумена финансировала Украина.

До этого Галкин произнес украинский националистический лозунг в ходе концерта в Дубае. Он заявлял, что его просили "быть нейтральным", однако он не может этого сделать.

Максима Галкина признали иностранным агентом