Организаторы концертов Галкина в Казахстане предложили перенести выступления

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев (Максим Галкин признан в РФ иноагентом)

Организаторы концертов артиста Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) в Казахстане предложили перенести выступления в Астане и Алма-Ате с 8 и 9 октября на другие даты из-за отмены мероприятий в связи с ремонтными работами в залах. Об этом сообщил продюсер и организатор мероприятий в республике Алексей Пучков.

"Ситуация с концертами Максима Галкина в городах Алма-Аты и Астана оставляет желать лучшего. Сегодня мы получили официальные уведомления от концертных площадок об отмене концертов и даже о расторжении договора в одностороннем порядке со стороны Центрального концертного зала Qazaqstan, продажи билетов на сайте topbilet.kz были сразу же остановлены", – передает ТАСС слова Пучкова.

По его словам, концертные площадки в социальных сетях и на официальных сайтах опубликовали посты об отмене мероприятий без уведомления организатора. Информация об отмене концертов спровоцировала широкий резонанс. В связи с этим организаторы отправили концертным площадкам предложения предоставить свободные даты для переноса и проведения концерта или предложить альтернативные варианты для решения сложившейся ситуации.

В настоящее время организаторы концертов Галкина ожидают ответы от площадок, заявил Пучков.

Накануне организация "Казахконцерт" и администрация Дворца Республики заявили об отмене выступлений в Алма-Аты и Астане 8 и 9 октября соответственно. Отмечалось, что в Алма-Ате концерты во дворце были внезапно приостановлены в связи с аварийным состоянием механики сцены. А в Астане заявили о ремонтных работах коммуникаций водопровода в период с 4 по 10 октября этого года.

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