В РФ предложили разрешить оспаривать статус иноагента только проживающим в стране

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Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев призвал предоставить проживающим в России иностранным агентам возможность обращаться с иском о признании незаконным решения Минюста. Об этом сообщает RT.

По его словам, несколько артистов, которые получили статус иноагента, обратились в суд с такими исками.

"У аффилированных с иноагентами юристов уже есть некоторый опыт рассмотрения судами подобных дел. Думаю, что, накопив определенную аналитику, иноагенты со своими представителями раз за разом будут тестировать красные линии нашего правосудия", – сказал эксперт.

Юрист отметил, что следует дополнить статью 8 федерального закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" пунктом, по которому иноагентам предоставят возможность оспаривать свой статус.

"Такое дополнение исключит возможность постоянно проживающим за рубежом иноагентам и их представителям пиариться на исках, подаваемых в российские суды", – добавил он.

Ранее депутат Госдумы Юрий Синельщиков сообщил, что в российском законодательстве отсутствуют четкие критерии снятия статуса иноагента с лица, однако у Минюста РФ уже есть соответствующий опыт. Он рассказал, что для исключения из реестра иноагентов одни предоставляют доказательства того, что их иностранные доходы являются незначительными.