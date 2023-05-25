08:19Общество
В РФ предложили разрешить оспаривать статус иноагента только проживающим в стране
Фото: depositphotos/feedough
Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев призвал предоставить проживающим в России иностранным агентам возможность обращаться с иском о признании незаконным решения Минюста. Об этом сообщает RT.
По его словам, несколько артистов, которые получили статус иноагента, обратились в суд с такими исками.
"У аффилированных с иноагентами юристов уже есть некоторый опыт рассмотрения судами подобных дел. Думаю, что, накопив определенную аналитику, иноагенты со своими представителями раз за разом будут тестировать красные линии нашего правосудия", – сказал эксперт.
Юрист отметил, что следует дополнить статью 8 федерального закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" пунктом, по которому иноагентам предоставят возможность оспаривать свой статус.
"Такое дополнение исключит возможность постоянно проживающим за рубежом иноагентам и их представителям пиариться на исках, подаваемых в российские суды", – добавил он.
Ранее депутат Госдумы Юрий Синельщиков сообщил, что в российском законодательстве отсутствуют четкие критерии снятия статуса иноагента с лица, однако у Минюста РФ уже есть соответствующий опыт. Он рассказал, что для исключения из реестра иноагентов одни предоставляют доказательства того, что их иностранные доходы являются незначительными.
Госдума внесет поправки в законодательство об иноагентах
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