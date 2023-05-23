На рэпера Моргенштерна составили протокол за неуказание статуса иноагента в соцсетях

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещена на территории РФ)/morgen_shtern (Моргенштерн признан в РФ иноагентом)

На рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) составили административный протокол из-за отсутствия маркировки иноагента в социальных сетях. Теперь ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Савеловский суд Москвы.

Уточняется, что суд зарегистрировал протокол 23 мая. Дату рассмотрения еще не назначили, добавил собеседник агентства.

Минюст включил в реестр физлиц-иноагентов рэпера Моргенштерна 6 мая прошлого года. Из материалов ведомства следует, что музыкант получал финансирование от израильской компании Yoola Labs Ltd в том числе за посты в телеграм-канале "Не Моргенштерн".

Кроме того, часть средств поступала ему и с Украины. Также отмечалось, что рэпер занимался политической деятельностью.

Позднее исполнитель сообщил о блокировке своих клипов на видеохостинге YouTube. По его словам, нетронутыми остались лишь клипы "Я когда-нибудь уйду" и Family. Он назвал это ироничным.