Моргенштерн сообщил о блокировке своих клипов на YouTube

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Рэпер Моргенштерн (признан в России иноагентом) рассказал о блокировке своих клипов на видеохостинге YouTube. Соответствующее сообщение появилось в его телеграм-канале.

По его словам, нетронутыми остались лишь клипы "Я когда-нибудь уйду" и Family.

Исполнитель назвал это ироничным.

Ранее победитель "Голоса", иеромонах Фотий заявил, что Моргенштерн оказывает на детей сатанинское влияние. По его словам, именно "у детей в телефонах, у школьников звучит этот Моргенштерн". Он отметил, что они безумно его "почему-то" любят, и предположил, что это из-за того, что рэпер "нарушает".



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