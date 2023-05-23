Депутат напомнил об отсутствии критериев снятия статуса иноагента

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В российском законодательстве отсутствуют четкие критерии снятия статуса иноагента с лица, однако у Минюста РФ уже есть соответствующий опыт. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказал депутат Госдумы Юрий Синельщиков.

"Для этого (снятия статуса. – Прим. ред.) должна быть документально подкрепленная уверенность в отсутствии действий и прочих условий, которые стали причиной присвоения этого статуса", – сказал парламентарий, предположив, что у Минюста есть наработки в этом вопросе.

Синельщиков рассказал, что для исключения из реестра иноагентов одни предоставляют доказательства того, что их иностранные доходы являются незначительными, кто-то оспаривает сам факт такого решения, а кто-то ищет иные способы.

12 мая стало известно, что российская певица Земфира (признана в РФ иноагентом) подала к Минюсту иск с требованием снять с нее указанный статус. После этого с аналогичными требованиями к ведомству обратились и другие, в числе которых шоумен Максим Галкин (признан в РФ иноагентом), блогер Илья Варламов (признан в РФ иноагентом) и комик Семен Слепаков (признан в РФ иноагентом).

