Адвокат оценила идею запретить выдавать кредиты иноагентам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Идея запретить предоставлять кредиты лицам, признанным иностранными агентами, избыточна, считает адвокат Мария Ярмуш.

"Я поддерживаю любые меры, которые ограничивают действия иностранных агентов на территории России, поскольку эта деятельность разрушает устои в государстве и может причинить ущерб безопасности страны и ее гражданам. Но данная мера мне кажется избыточной", – передает ее слова RT.

Ярмуш отметила, что надлежащая работа банков необходима для финансовой системы России. Запрет на выдачу кредитов может негативно отразиться на всей банковской системе, уточнила эксперт.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с предложением запретить выдавать кредиты иностранным агентам. Он пояснил, что лица, признанные в РФ иноагентами, финансируются из-за рубежа и имеют возможность быстро покинуть Россию, что многие из них сделали в прошлом году. В связи с этим для российских кредиторов таких лиц, имеется риск невозврата выданных средств и невозможности призыва заемщика к ответственности.

До этого Федоров выступил с идеей ввести для иноагентов дополнительный налог с прибыли в размере 5%. Вырученные таким образом средства он предлагает направлять на помощь детям-сиротам.