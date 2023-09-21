Концерт рэпера Snoop Dogg в Ереване перенесли из-за ситуации в Карабахе

Фото: AP Photo/Chris Pizzello

Концерт американского рэпера Snoop Dogg в Ереване было решено перенести из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на странице компании Doping Space в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

"Правительство Армении сообщило нам о своем решении перенести концерт Snoop Dogg, запланированный на 23 сентября", – говорится в публикации.

Организаторы отметили, что осуждают агрессию со стороны Азербайджана, и выразили соболезнования семьям погибших.

Информацию о новой дате мероприятия, а также о том, как быть с билетами, в Doping Space пообещали предоставить позже.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

По последним данным, в результате боевых действий погибли по меньшей мере 32 человека, в том числе дети. Еще больше 200 человек получили ранения.

Власти Нагорного Карабаха были вынуждены прекратить огонь и сложить оружие. При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.



Правительство Армении перенесло концерт Snoop Dogg в Ереване