Российские выпускники 11-х классов в четверг напишут итоговое сочинение

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Российские выпускники 11-х классов напишут итоговое сочинение в четверг, 15 апреля. Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на сообщение пресс-службы Рособрнадзора.
По данным ведомства, работу выполнят порядка 691 тысячи школьников.
"Успешное написание итогового сочинения является для одиннадцатиклассников допуском к государственной итоговой аттестации", – пояснили в пресс-службе.
Там отметили, что учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) имеют возможность заменить итоговое сочинение на изложение. Написать итоговое сочинение также вправе окончившие школу ранее для представления его результатов при поступлении в вузы.
"Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах утверждены следующие тематические направления сочинений на текущий учебный год: "Забвению не подлежит", "Я и другие", "Время перемен", "Разговор с собой", "Между прошлым и будущим: портрет моего поколения"", – поделились в Рособрнадзоре.
Написание итогового сочинения начнется в 10:00 по местному времени регионов. Продолжительность выполнения работы – 3 часа 55 минут. При этом для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность составит на 1,5 часа больше.
"Рекомендуемый объем итогового сочинения – не менее 350 слов, итогового изложения – не менее 200 слов", – выделили критерии в пресс-службе.
Сочинение оценивается по системе "зачет"/"незачет". Для получивших неудовлетворительную оценку и отсутствующих по уважительной причине имеются резервные дни – 5 и 19 мая.
В Рособрнадзоре отметили, что во время проведения итогового сочинения участникам нельзя иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, а также справочные материалы. Кроме того, запрещено использовать тексты литературных источников.
"Нарушившие данные правила участники удаляются с итогового сочинения", – предупредили в пресс-службе.
Изначально планировалось, что написание итогового сочинения состоится 5 апреля. Позднее срок был сдвинут на 15 число.
Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что контрольные работы для девятиклассников вместо основного государственного экзамена (ОГЭ) по предметам по выбору будут проходить с 18 по 21 мая. Учащимся девятых классов необходимо будет подать заявления с указанием выбранного учебного предмета до 30 апреля включительно.
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