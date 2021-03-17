Задания ЕГЭ в 2021 году не претерпят радикальных изменений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2021 года не претерпят глобальных изменений, рассказала глава Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова.

"Ничего радикально нового (в заданиях. – Прим. ред.) в этом году не будет. До 1 сентября все школы и учителя, выпускники могли ознакомиться с проектами тех демонстрационных вариантов, которые были опубликованы на сайте ФИПИ, они остаются там уже в утвержденном виде", – заявила Решетникова в программе "Образовательная среда".

Ранее был опубликован проект расписания ЕГЭ на 2021 год. ЕГЭ в этом году начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Экзамен по русскому языку планируют провести в два дня – 3 и 4 июня.

Экзамен по математике профильного уровня состоится 7 июня, по истории и физике – 11 июня, по обществознанию – 15 июня, по иностранным языкам и биологии – 18 июня. В два дня (24 и 25 июня) выпускники сдадут экзамен по информатике и ИКТ.