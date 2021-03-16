Глава Рособрнадзора Музаев написал ЕГЭ вместе с родителями выпускников

16:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев принял участие во всероссийской акции "День сдачи ЕГЭ с родителями" и сдал сокращенный вариант экзамена по русскому языку, сообщает Агентство "Москва".
По его словам, ему важно было посмотреть, насколько давит на выпускников атмосфера вокруг экзамена.
"В принципе, те заявления, что пункт проведения экзамена – это какое-то ужасное место, где мучают выпускников, – у меня такое впечатление не сложилось", – подчеркнул он.
Он добавил, что такие процедуры, как проход через рамки, сдача лишних предметов, рассадка, инструктаж, не дезориентируют, а, наоборот, по его мнению, позволяют привыкнуть к помещению и новым лицам.
Музаев поблагодарил организаторов экзамена. Он выразил мнение, что такая акция поможет родителям лучше понять процедуру, которую проходят их дети во время ЕГЭ.
В свою очередь, руководитель Федеральной комиссии по разработке контрольных измерительных материалов по русскому языку Ирина Цыбулько заявила, что участники акции успешно справились с заданиями.
Всероссийская акция "День сдачи ЕГЭ с родителями" в 2021 году проходит в пятый раз.
Ранее был опубликован проект расписания ЕГЭ на 2021 год. ЕГЭ в этом году начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Экзамен по русскому языку планируют провести в два дня – 3 и 4 июня.
Экзамен по математике профильного уровня состоится 7 июня, по истории и физике – 11 июня, по обществознанию – 15 июня, по иностранным языкам и биологии – 18 июня. В два дня (24 и 25 июня) выпускники сдадут экзамен по информатике и ИКТ.
Рособрнадзор опубликовал проект расписания ЕГЭ на 2021 год
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