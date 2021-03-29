Итоговое сочинение в российских школах перенесли с 5 на 15 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Итоговое сочинение, являющееся допуском к ЕГЭ для учащихся школ, перенесено с 5 на 15 апреля. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

Документ вносит изменения в приказ "Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020/21 учебном году в части проведения итогового сочинения (изложения)".

Кроме того, дополнительные даты также сдвинуты с 21 апреля и 5 мая на 5 и 19 мая соответственно.

Ранее Рособрнадзор сообщил, что контрольные работы для девятиклассников вместо основного государственного экзамена (ОГЭ) по предметам по выбору будут проходить с 18 по 21 мая.

Учащимся девятых классов необходимо будет подать заявления с указанием выбранного учебного предмета до 30 апреля включительно.