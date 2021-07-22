В пойме реки Чермянки появится веревочный аттракцион

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы "
Веревочный аттракцион появится на участке от проезда Дежнева до улицы Молодцова. Он войдет в состав будущего "Парка Яуза", сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Площадь аттракциона составит 900 квадратных метров. Там расположатся маршруты как для детей, так и для взрослых.
Детские платформы будут находиться на высоте 1,5 метра над землей. В состав маршрута планируется включить мост с препятствиями, веревочный лабиринт и вертикальную сеть "паук".
Для взрослых предложат трассу высотой 4,5 метра с вертикальными захватами. Кроме того, на маршруте будет оборудован спуск по натянутому тросу и некоторые другие препятствия.
На данный момент готово песчаное основание объекта. На следующем этапе начнется монтаж опор. По периметру комплекса установят улавливающую сеть.
По данным комплекса ЖКХ, работы будут завершены в III квартале 2021 года.
Ранее в пойме реки Чермянки началось строительство экоцентра. На данный момент готово основание, специалисты приступили к монтажу металлокаркаса и возведению стен.
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