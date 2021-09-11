Москвичам рассказали о благоустройстве Собачьего пруда в "Сокольниках"

09:20
Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы
В столичном парке "Сокольники" завершили реконструкцию Собачьего пруда. Специалисты очистили дно водоема от ила, выровняли ложе дна и сделали водоупорный слой из высокопрочной и эластичной мембраны, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, для поддержания качества воды было обустроено три зоны биоплато площадью 200 квадратных метров.
"В них высадили ирис обыкновенный, ирис болотный, сусак зонтичный, рогоз узколистный и кувшинки. Они не дают размножаться водорослям, которые вызывают цветение пруда, а микроорганизмы на корнях растений способствуют самоочищению воды от вредных примесей", – говорится в материале.
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что водоемы являются важной частью формирования городской среды
"Чтобы обеспечить надлежащее содержание городских водоемов, специалисты регулярно проводят их обследование, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции", – приводятся в материале слова Бирюкова.
Всего до конца года в Москве проведут благоустройство около пяти тысяч объектов. Ранее в городе завершилось благоустройство пешеходной зоны на улице Ясеневой в районе станции метро "Домодедовская".
Вдоль пешеходной зоны установили новые опоры наружного освещения и арт-объекты, изображающие символ района – листья орехового дерева. В ближайшее время в данной местности будет проведено обновление шести детских и трех спортивных площадок, а также реконструкция площадки для выгула собак.
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