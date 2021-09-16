Площадка для автомодельного спорта появится в Отрадном

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Отрадное появится площадка для автомодельного спорта с трассой протяженностью более 150 метров. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

"По просьбам жителей района Отрадное создадим трассу для радиоуправляемых машинок на участке от проезда Дежнева до улицы Молодцова. Круглогодичную трассу протяженностью более 150 метров и площадью 690 квадратных метров сформируем из естественного утрамбованного грунта", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для прыжков машинок будут созданы небольшие трамплины, а рядом с трассой построят трибуну с навесом, рассчитанную на шесть пилотов. По периметру площадки установят специальные опоры освещения, скамейки, урны и столы для ремонта моделей.

Строительство площадки будет осуществлено в рамках проекта "Парк Яуза". В ходе его реализации в 2016–2020 годах специалисты благоустроили пять территорий общей площадью 135 гектаров. До конца 2021 года в будущем парке благоустроят участки поймы реки Чермянки от улицы Мусоргского до проезда Дежнева и до улицы Молодцова. Работы, запланированные на следующий год, затронут территории, расположенные вдоль Северодвинской улицы и от Широкой до Енисейской улицы.

Ранее в Парке Горького специалисты завершили работы по устранению последствий оползня, произошедшего из-за ливней в прошлом году. Они обновили покрытие дороги и тропинок, а также отремонтировали железобетонную подпорную стену между улицей Косыгина и Воробьевской набережной.