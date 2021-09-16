Площадка для автомодельного спорта появится в Отрадном

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столичном районе Отрадное появится площадка для автомодельного спорта с трассой протяженностью более 150 метров. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
"По просьбам жителей района Отрадное создадим трассу для радиоуправляемых машинок на участке от проезда Дежнева до улицы Молодцова. Круглогодичную трассу протяженностью более 150 метров и площадью 690 квадратных метров сформируем из естественного утрамбованного грунта", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что для прыжков машинок будут созданы небольшие трамплины, а рядом с трассой построят трибуну с навесом, рассчитанную на шесть пилотов. По периметру площадки установят специальные опоры освещения, скамейки, урны и столы для ремонта моделей.
Строительство площадки будет осуществлено в рамках проекта "Парк Яуза". В ходе его реализации в 2016–2020 годах специалисты благоустроили пять территорий общей площадью 135 гектаров. До конца 2021 года в будущем парке благоустроят участки поймы реки Чермянки от улицы Мусоргского до проезда Дежнева и до улицы Молодцова. Работы, запланированные на следующий год, затронут территории, расположенные вдоль Северодвинской улицы и от Широкой до Енисейской улицы.
Ранее в Парке Горького специалисты завершили работы по устранению последствий оползня, произошедшего из-за ливней в прошлом году. Они обновили покрытие дороги и тропинок, а также отремонтировали железобетонную подпорную стену между улицей Косыгина и Воробьевской набережной.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: