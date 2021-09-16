В Парке Горького провели восстановительные работы после оползня из-за ливней

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Работы в Парке Горького по устранению последствий оползня, произошедшего из-за ливней в прошлом году, завершены, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В результате сильных дождей летом прошлого года в Нескучном саду и на участке между улицей Косыгина и Воробьевской набережной произошло сползание грунта. В результате были повреждены дорожки, подпорная стена, набережная и лестница у Андреевского пруда", – заявил он.

Бирюков пояснил, что в первую очередь специалисты обновили покрытие дороги и тропинок, а также отремонтировали железобетонную подпорную стену между улицей Косыгина и Воробьевской набережной. Также там были обустроены дождеприемники, дождевой колодец и дополнительные водоприемные лотки для исключения сползания грунта в дальнейшем.

"Летом выполнялись сезонные работы по благоустройству территории, в рамках которых склоны для укрепления засеяли газоном, стенки ручья отремонтировали и облицевали керамогранитом", – сказал Бирюков.

По его словам, склон на Пушкинской набережной был восстановлен с помощью матрацев Рено, которые представляют собой разновидность габионов, но большего размера. Для их наполнения используются галька, ракушечник, гранитный щебень и различные горные породы.

"Она гармонично вписывается в ландшафт, выдерживает большие нагрузки, хорошо противостоит оползням и селям", – отметил вице-мэр.

Бирюков отметил, что также восстановительные работы затронули набережную у Андреевского пруда в Нескучном саду. Там реконструировали разрушенное асфальтовое покрытие, сформировали новый каркас и ступени лестницы, установили новые опоры освещения.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление об утверждении проекта строительства Симоновской набережной от Крутицкой набережной до улицы Ленинская Слобода. Площадь проектируемой территории составляет 13,32 гектара.