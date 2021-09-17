В Москве завершили благоустройство сквера у пруда Марс

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Отрадное зрелище". В ней телезрителям показывают, где что строится, как меняется город, и рассказывают, когда можно будет увидеть окончательные результаты больших проектов.

Москвичам показали пруд Марс. Там закончили благоустройство сквера. Открыли три новых детских площадки, четыре спортивные. Оборудовали пирс сразу с несколькими зонами отдыха – одна пляжная, другая видовая. Вдоль пруда теперь проходит дорожка для бега, а рядом можно арендоваться велосипеды.