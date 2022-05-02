В "Аптекарском огороде" расцвела первая сакура

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"
На Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвела первая сакура. Цветы вишни распустились 2 мая. Об этом сообщает пресс-служба "Аптекарского огорода".
Речь идет о вишне Саржента (Prunus sargentii), также известной как вишня сахалинская. Она отличается нежными розовыми цветками. Увидеть легендарное дерево посетители сада могут возле Субтропической оранжереи.
Исторически вишня Саржента произрастала в Японии, Корее, а также на Сахалине. Дерево может быстро вырасти до 12 метров.
"Помимо вишни Саржента, в "Аптекарском огороде" произрастают еще два вида сакуры – вишня курильская и вишня пильчатая, а также многочисленные сорта типа Аманогавы с темно-розовыми бутонами, Канзана с розово-красными бутонами", – отмечается в сообщении пресс-службы.
Одну из сакур в апреле 2016 года лично высадил ректор МГУ имени Ломоносова академик Виктор Садовничий.
В "Аптекарском огороде" добавили, что со дня на день распуститься может и уникальная сакура из Японии – вишня мелкопильчатая сорта тисима. Ее ботаническому саду в 2010 году подарил Токио: дерево привезли со склонов горы Фудзияма. Увидеть японскую сакуру можно в Саду плодовых деревьев.
В пресс-службе также рассказали, что сакура выращивается исключительно в декоративных целях.
"Ее изумительно красивое цветение полностью компенсирует отсутствие съедобных плодов. В зависимости от сортовых характеристик цветки на деревьях начинают распускаться в апреле–мае. Палитра цветения – от белоснежного до ярко-розового", – уточнили в саду.
При этом сакура – собирательное название для растений, являющихся представителями рода Prunus (Слива). В него входят не только сливы и вишни, но и персики, миндаль, черемуха, лавровишня и в ряде случаев абрикосы (в качестве подрода). При этом сакуры почти всегда не дают плодов, из-за чего бывает затруднительно определить вишня это или слива.
Ранее на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" зацвели первые магнолии. На деревьях распустились бело-розовые цветки тюльпановидной формы диаметром до 14 сантиметров. Участки с магнолиями находятся между Зеркальным каналом и более чем 215-летним дубом Гофмана и недалеко от сакуры у оранжерейного комплекса.
В "Аптекарском огороде" зацвела пролеска двулистная
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