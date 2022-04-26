В "Аптекарском огороде" распустились тюльпаны Грейга. Изначально они считались подвидом алтайских тюльпанов и только через несколько лет их выделили в самостоятельную категорию.

Названы они в честь президента Российского общества садоводов, которое существовало в Российской империи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.