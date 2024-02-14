Почти 100 домов строят и проектируют по программе реновации в ВАО Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В стадии строительства и проектирования находятся 95 жилых домов на востоке Москвы. Об этом заявил глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

По его словам, в новостройках будет около 28 тысяч квартир. В данный момент в ВАО строятся 53 дома, проектируются – 42. Всего с начала программы реновации в округе ввели в эксплуатацию 41 дом примерно на 11,5 тысячи квартир. Под заселение в округе передали 32 здания, в новое жилье переехали свыше семи тысяч горожан, отметил он.

Кроме того, Загрутдинов добавил, что в ВАО уже демонтировали 42 дома с помощью технологии умного сноса, ставшей стандартом для программы реновации. Ее основные принципы заключаются в безопасности, экологичности, переработке и повторном использовании появившихся отходов. Также одним из преимуществ технологии является максимально возможное сохранение окружающих здание деревьев.

Ранее глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сказал, что более 51 тысячи семей переехали в новое жилье с начала реализации программы реновации. На юго-востоке города переехали 9,5 тысячи семей, на востоке – 6,6 тысячи, на севере – 6,1 тысячи, указал он и добавил, что на данный момент еще 6,8 тысячи семей находятся в процессе переезда или занимаются оформлением документов.

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