Общественно-деловой комплекс появится в Мещанском районе в рамках МаИП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Инвестор построит многофункциональный общественно-деловой комплекс в Мещанском районе Москвы в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Город выделил земельный участок для возведения общественно-делового комплекса около станции метро "Достоевская" площадью 70 тысяч квадратных метров", – уточнил он.

Территория, предоставленная бизнесмену в аренду без проведения торгов, позволит не только сформировать многофункциональное пространство в центре столицы, но и создать рабочие места с удобной транспортной доступностью.

Участок площадью 0,43 гектара на улице Дурова выдан инвестору на 5 лет, подчеркнул глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

"За это время инвестор должен завершить строительство и открыть деловой комплекс", – отметил он.

Ранее городские власти в рамках МаИП выделили инвестору 4 гектара земли для строительного кластера у поселка Спортбазы в ТиНАО. Инвестиции в проект составят почти 3 миллиарда рублей, по итогам которых здесь создадут свыше 340 рабочих мест.

