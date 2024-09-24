Более 4 млн "квадратов" недвижимости получил образовательный сектор Москвы с 2010 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 4,4 миллиона квадратных метров недвижимости получили образовательные учреждения Москвы с 2010 года. За 14 лет имущественный фонд в данной сфере увеличился на треть и достиг более 17,5 миллиона квадратных метров, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Столица обеспечивает юных москвичей качественным образованием в комфортных условиях. Для этого в Москве строят и модернизируют школы и детские сады. В настоящее время общая площадь таких объектов превышает 17,5 миллиона квадратных метров", – сказал он.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, столичные образовательные организации получили новые здания и ранее построенные технические и хозяйственные сооружения. Всего такие объекты насчитывают около 4,5 тысячи. С начала года город передал уже более 40 объектов.

Развитие имущественного фонда в образовательном секторе опережает темп прироста населения Москвы, который с 2010 года составил 15%. Таким образом, последовательная стратегия наращивания образовательных мощностей повышает качество услуг.

Между тем до 2033 года в столичном районе Покровское-Стрешнево планируют возвести несколько новых школ и детских садов. Позже их передадут в городскую систему образования. На территории бывшего Тушинского аэродрома построят два образовательных комплекса, объединяющих школы и детские сады, а также еще два детсада и школу.

