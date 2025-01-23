Более 7 тыс разработок представлено на столичной "Карте инновационных решений"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше семи тысяч разработок представлено на московской онлайн-платформе "Карта инновационных решений", которая помогает бизнесу и госучреждениям подбирать технологические проекты под определенные задачи. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

На площадке собраны предложения почти 4,8 тысячи российских компаний. Благодаря "Карте инновационных решений" отечественные инноваторы находят деловых партнеров, привлекают покупателей и заключают контракты, рассказала Сергунина. Для потенциальных заказчиков в каталоге представлены разработки по 19 направлениям, самыми популярными из которых являются "Цифровизация бизнеса", "Торговля" и "Здравоохранение".

Среди размещенных на платформе предложений также есть система видеораспознавания товаров, которая подойдет для касс самообслуживания в магазинах. Другой сервис помогает предпринимателям выйти со своей продукцией на российские и иностранные рынки. Он оформляет документы, формирует каталоги, анализирует цены конкурентов, предлагает схему поставок и организовывает систему хранения.

Еще одна московская команда разработчиков сделала программу на базе искусственного интеллекта, которая распознает речь или текст, делит на тезисы и выделяет основной смысл.

Помимо этого, на площадке доступен сервис "Городские запросы", где московские департаменты и другие подведомственные организации оставляют заявки, а российские компании откликаются на них и предлагают свои решения. За последний год благодаря проекту удалось внедрить больше 100 инноваций.

В технопарке "Слава" тестируется устройство, которое увлажняет, очищает и насыщает воздух полезными веществами. Оно применяется для снижения риска заболевания дыхательных путей, а также при аллергии и астме.

Между тем в московском реестре "Банк технологий" в 2024 году разместили около 60 высокотехнологичных отечественных разработок. На данный момент там свыше 520 передовых решений более чем 100 российских компаний. "Банк технологий" помогает экономить время и подбирать необходимые разработки для цифровизации и автоматизации производства, отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.