Суд арестовал миллиардера Ибрагима Сулейманова по делу об убийстве

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный районный суд Москвы арестовал миллиардера Ибрагима Сулейманова, задержанного по подозрению в убийстве. Он пробудет в СИЗО до 2 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление судьи Тимура Вахрамеева.

Рассмотрение ходатайства следствия прошло в закрытом режиме. По данным агентства, ожидается, что защита Сулейманова обжалует решение суда.

В свою очередь, адвокат миллиардера заявил, что Сулейманов не признает вину по уголовному делу об организации двух убийств и одного покушения на убийство

Миллиардер был задержан 3 октября. Согласно информации СМИ, он подозревается в убийствах, которые были совершены не в этом году.

Кроме того, задержали и арестовали фигуранта дела Сулейманова. Речь идет об обвиняемом Муххамеде Дарбишеве. Он взят под стражу на 2 месяца.

При этом журналисты уточнили, что еще один фигурант дела Абакар Дарбишев скончался после задержания. Причиной смерти стал сердечный приступ.

